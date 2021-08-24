Песков: семьи российских дипломатов заранее покинули Афганистан

Члены семей российских дипломатов были заранее вывезены с территории Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, об обеспечении безопасности российских дипломатов имеются определенные договоренности, поэтому члены их семей заблаговременно покинули Афганистан.

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) без боя вошли в Кабул и объявили о полном "освобождении Афганистана". В связи с этим некоторые страны были вынуждены начать эвакуацию гражданских лиц из республики.