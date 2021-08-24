В Кремле возложили на США ответственность за ситуацию в Афганистане

Власти США не смогут уклониться от ответственности за нынешнее положение в Афганистане, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вашингтону не удастся переложить вину за происходящее в Афганистане на кого-либо, подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе очередного брифинга для СМИ.

Вывод американских войск из Афганистана не удалось закончить до полного захвата страны отрядами радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России). Талибы без боя вошли в Кабул 15 августа. Силы США контролируют только аэропорт афганской столицы, откуда осуществляется эвакуация иностранных граждан и жителей этой страны посредством самолетов военной и гражданской авиации.