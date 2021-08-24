Глава Хакасии Коновалов опроверг слухи об уходе с поста после выборов в Госдуму

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что его фамилия в списке кандидатов в Госдуму от КПРФ не значит, что он собирается менять место работы после сентябрьский выборов. Тем самым он опроверг информацию о том, что может покинуть регион ради места в нижней палате парламента.

Ранее в Сети появилась информация о том, что главой Хакасии может стать депутат Госдумы VII созыва Сергей Сокол, который в 2009 году в течение месяца исполнял обязанности губернатора в Иркутской области. Коновалову анонимные эксперты прочили место в Госдуме от КПРФ.

«Все от КПРФ, кто занимает должности глав муниципалитетов крупных, как [мэр Анатолий] Локоть в Новосибирске или глав регионов, как я, как [губернатор Орловской области Андрей] Клычков, идут по спискам, представляя программу партии и партию на выборах. Но планов уходить в Госдуму у меня нет и не было», – цитирует Коновалова Daily Storm.

C 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Роста», «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».