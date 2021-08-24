Суд не назначил условное наказание сбежавшему из ИВС под Москвой

Один из злоумышленников, сбежавших из подмосковного изолятора временного содержания в Истре, был судим за нападение на правоохранителей.

Суд не стал назначать условное наказание одному из мужчин, сбежавших из ИВС в Подмосковье.

Некоторое время назад в МВД сообщили, что в Московской области было совершено задержание двоих заключенных, устроивших побег из ИВС в Истре. Известно, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где их нашли правоохранители. Там же находились арендаторы данного помещения, которых подозревают в пособничестве к побегу и в укрытии фигурантов дела.