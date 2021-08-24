"Популистский шаг": Шугалей объяснил, почему Байден решил вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден попытался улучшить свой рейтинг, объявив о выводе американских войск из Афганистана. Об этом заявил российский ученый-социолог Максим Шугалей.

Накануне глава Белого дома заявил, что принял правильное решение по выводу войск из Афганистана. По его словам, работа президента заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей напомнил, что войска США находились на территории Афганистана 20 лет. При этом Вашингтон потратил на "установление демократии" в республике около триллиона долларов, однако боевикам "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) удалось быстро захватить почти весь Афганистан, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Шугалея, Джо Байден прекрасно понимал, что дальнейшее присутствие войск в Афганистане ни к чему хорошему не приведет, поэтому он сделал весьма "популистский шаг", объявив о выводе американских военных.

"Все будут говорить о том, что столько лет были, ничего не добились, но и он не был президентом. А он все это закончил. Поэтому он думал не о солдатах, не о жителях Афганистана, у которых сейчас большие проблемы, а думал о себе в первую очередь. Он добился своей цели, он — миротворец", — пояснил глава ФЗНЦ.

Напомним, 15 августа боевики взяли под свой контроль Кабул и заявили о полном освобождении страны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и сбежал из республики. При этом представитель "Талибана" Сухейл Шахин напомнил, что США и Великобритания обязаны вывести свои войска из Афганистана до 1 сентября. По его словам, если американцы снова отложат вывод воинского контингента, движение расценит это как оккупацию.