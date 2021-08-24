Экономист назвал последствия крупной распродажи нефти в США

Министерство энергетики США готово продать до 20 миллионов баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). На аукционе, который пройдет в конце августа и начале сентября, разыграют по восемь миллионов баррелей из хранилищ Bryan Mound, Big Hill (штат Техас) и West Hackberry (Луизиана), а также один миллион из еще одного луизианского хранилища Bayou Choctaw.

Bloomberg сообщает, что эта сделка станет крупнейшей за последние семь лет продажей стратегических запасов американской нефти. При этом на фоне пандемии коронавируса спрос на «черное золото» падает, а распространение штамма COVID-19 «дельта» ставит под угрозу восстановление экономики Соединенных Штатов.

Победители аукциона станут известны после 13 сентября, а поставки нефти Минэнерго США осуществит с 1 октября по 15 декабря этого года. Аналитики Bloomberg пишут, что о сделке задумались после недавнего падения цен на нефть (стоимость снизилась на 15%).

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что не так давно президент США Джозеф Байден призывал участников сделки ОПЕК отказаться от практики сокращения добычи нефти ради снижения цен и поддержки мировой экономики.

«На самом деле он имел ввиду поддержку американской экономики. Как мы видим, цена действительно пошла вниз, к американцам прислушались. <…> Но они тоже своими методами, в том числе распродажей нефти, пытаются влиять на цены. Это вполне стандартный прием демократических администраций. Точно такие же аукционы были при [экс-президенте США Бараке] Обаме. Не думаю, что нефтяному рынку грозит какой-то обвал, если только не будет масштабного кризиса», — объяснил эксперт.

20 миллионов баррелей для американских стратегических запасов — капля в море. По состоянию на 13 августа, в четырех подземных хранилищах на юге США содержится 621 миллион баррелей «черного золота». В целом готовящаяся сделка соответствует финансовому плану Соединенных Штатов, принятому на период с 2018 по 2025 годы (допускает продажу 58 миллионов баррелей нефти), сообщает Reuters.