В Роскосмосе сообщили о смерти экс-директора завода "Прогресс" Чижова

Бывший руководитель предприятия "Прогресс" Анатолий Чижов скончался в возрасте 87 лет. Информацию подтвердили в Роскосмосе, но причину смерти не озвучили.

Покойный руководил заводом с 1980 по 1996 год. Он считается одним из тех, кто внес солидный вклад в развитие отечественной космонавтики. Заслуги Чижова были несколько раз отмечены еще в советское время. Он также получил звание "Заслуженный машиностроитель РСФСР".

На предприятии он был примером того, как надо работать на благо страны, отметили в Роскосмосе.