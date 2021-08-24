МИД Украины не подтвердил сведения о захвате самолета в Кабуле

Сведения о якобы захваченном в столице Афганистана украинском самолете не соответствуют действительности, сообщил спикер МИД республики Олег Николенко.

Захваченных украинских воздушных судов в Кабуле нет. Информация, тиражируемая некоторыми масс-медиа, является недостоверной. Самолеты, которые эвакуировали украинцев из Афганистана, вернулись в страну.

Ситуация в аэропорту Кабула близка к хаосу, заявил Николенко. Необходимо было обеспечить безопасность граждан, совершавших посадку на борт воздушного судна, отметил спикер МИД Украины.