Пенсионеры в России получат единовременную выплату 10 тысяч рублей

Россияне пожилого возраста смогут получить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Выплата будет произведена за счет средств федерального бюджета. Деньги поступят в том же порядке, что и пенсия. Подача заявления для этого не требуется.

Российский лидер в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" предложил дополнительно разово начислить всем пенсионерам страны в текущем году по 10 тыс. рублей. Необходимо уделять особое внимание категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства, обратил внимание Путин.