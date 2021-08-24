В ПФР объяснили, как пенсионерам получить выплату в 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Кто может рассчитывать на сумму в 10 тысяч рублей и как получить деньги, разбиралась «Политика Сегодня».

Кому предназначены

Единовременную прибавку к пенсии получат граждане, которые постоянно проживают в России, и на момент 31 августа 2021 года являются пенсионерами.

Руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход уточнил, что на выплаты могут претендовать как работающие, так и не работающие пенсионеры.

«Как и сказал Владимир Владимирович Путин, в указе нет разделения на категории», — отметил Обиход в беседе с «Политикой Сегодня».

Когда выплатят

Денежные средства будут начислять в сентябре текущего года. Если выплату не успеют распределить в начале осени, пенсионер получит деньги чуть позднее, но в обязательном порядке.

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Как получить

Владимир Обиход объяснил, что для получения выплаты писать дополнительных заявлений не нужно — сотрудники ПФР самостоятельно подготовят все документы. Также нет необходимости лично приходить в отделения Пенсионного фонда - единовременная выплата будет начисляться в том же порядке, что и обычная пенсия.

Если гражданин получает сразу несколько пенсий, одна из которых начисляется ПФР, выплату в 10 тысяч рублей будет производить территориальное отделение Пенсионного фонда.

Ранее в ПФР сообщили, что неработающие пенсионеры будут получать социальную доплату. Речь идет о гражданах, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Начиная с 2022 года доплата будет начисляться автоматически, подавать заявлений и собирать документы не потребуется.