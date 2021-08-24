Выбросивший ребенка с балкона в Кировской области мужчина получил 18 лет колонии

Суд приговорил жителя Кирова, который расправился с полуторагодовалым сыном своей знакомой, к 18 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, злоумышленник в мае 2021 года остался наедине с ребенком, который мешал ему отдыхать. Тогда он нанес малышу несколько ударов по голове, а после выбросил его с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм ребенок скончался.

Правоохранители задержали местного жителя, который в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Мужчина позднее признался в содеянном.