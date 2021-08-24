Немцы считают, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с "Северным потоком — 2"

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях против России из-за невыполнения обязательств по "Северному потоку — 2".

Газопровод, рассчитанный передавать 55 миллиардов кубометров газа в год, сейчас находится на завершающей стадии строительства. Российская Федерация не раз заявляла, что новый трубопровод будет крайне выгоден для Европы. Берлин и Вашингтон ранее подписали согласие по газопроводу, одним из условий которого было обеспечение российской стороной поставки топлива в Украину после 2024 года. В случае неисполнения договора канцлер ФРГ пообещала добиваться введения ограничительных мер от Евросоюза.

Жители ФРГ уверены, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом. Они также считают возмутительной позицию германских властей, которые почему-то начали извиняться и выполнять украинские капризы. Читатели зарубежного журнала также напомнили, что строительство "Северного потока — 2" затевалось для того, чтобы Украина не могла больше шантажировать Европу перекрытием газа.

"При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит", — прокомментировали новость немцы.

Ранее аналитик и публицист Анатолий Вассерман оценил пользу "СП-2" для Евросоюза. Специалист считает, что запуск газовой магистрали позволит снизить зависимость ЕС от США. По его словам, Вашингтон постоянно меняет условия поставок, а также предлагает свои ресурсы в разы дороже.