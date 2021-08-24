Экс-прокурор из Башкирии получил восемь лет колонии из-за крупной взятки

Белорецкий межрайонный суд Башкирии признал бывшего сотрудника надзорного ведомства в получении взятки в размере более 660 тыс. рублей.

Осужденный мужчина не признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение восьми лет. Также местного жителя обязали выплатить многомиллионный штраф, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, злоумышленник в период с 2016-го по 2018 год получал от местного бизнесмена деньги за то, что оказывал помощь в разработке месторождений и природного камня, добыче полезных ископаемых. На двух производствах были допущены нарушения, но прокурор игнорировал их, прилагая все усилия, чтобы его знакомого не привлекали к ответственности.