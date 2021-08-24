Суд признал символику "Умного голосования" экстремистской

Житель Кубани получил штраф за покупку тысячи листовок об "Умном голосовании". Он признал свою вину.

Житель Армавира, который распространял листовки в поддержку "Умного голосования", попал под статью. Суд оштрафовал его на 2,5 тысячи рублей и конфисковал бланки, которые должны быть уничтожены. Фигурант признал свою вину.

Суд постановил, что "Умное голосование" является проектом "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Напомним, основатель фонда блогер Алексей Навальный попал за решетку после возвращения из Германии. Он отбывает срок в колонии по делу "Ив Роше".