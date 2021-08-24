Захарова посоветовала Зеленскому запомнить, что Крым — российский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состоявшийся саммит "Крымской платформы", организованный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломат посоветовала главе государства запомнить, что Крымский полуостров — российский, а все национальности и народности, которые живут на Украине, нужно любить одинаково. Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства предложила Зеленскому не позориться, называя мероприятия в честь зарубежных населенных пунктов.

"Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов им. Олександра Пушкина?" — заметила Захарова.

Саммит, на котором обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом, состоялся 23 августа. Участие в международном мероприятии приняли более 40 стран и организаций. Украинский лидер посчитал встречу успешной, заявив, что "Крымская платформа" принесла ему мощных союзников.