Минздрав России разработал методику вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

Минздрав России назвал главные правила, по которым могут прививаться от коронавируса ВИЧ-инфицированные пациенты.

Люди, имеющие в анамнезе заболевание иммунодефицита человека (ВИЧ), могут прививаться от коронавируса. Им разрешено использовать вакцину "Спутник V", сообщают сотрудники ведомства.

"Рекомендуется использование вакцины у пациентов, начинающих терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — сообщили в Минздраве.

"Спутник V" стал самой первой зарегистрированной вакциной в мире. И на сегодняшний день имеет самую высокую степень защиты от коронавируса и связанных с ним тяжелых осложнений. Вакцина признана во многих странах мира. Кроме "Спутника V", в России на сегодня официально применяются еще три препарата.