Сатановский иронично описал фантазии Киева о роли Украины в мире

Российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале с присущей ему иронией описал фантазии украинских политиков об «идеальном мире».

Политолог написал, что, конечно же, главной мечтой для Украины является «возвращение» Крымского полуострова. Более того, исполнение этой мечты привело бы к тому, что крымчан на полуострове попросту «не осталось». Следующим в очереди «желаний», отметил Сатановский, стал бы «стертый с лица земли» Донбасс.

Также Киев явно мечтает о всемирном признании «Крымской платформы», которая обошла бы рейтинги «Оскара», Генеральную ассамблею ООН и «осталась бы в веках, как самое успешное мероприятие тысячелетия», иронично добавил ученый.

«На нее приехали бы лидеры всех стран, дружно поддержали Украину в ее программе возвращения Крыма в состав державы нынешних потомков и наследников Великих Укров, а Россию стерли бы в порошок. <…> Или нет, присоединили бы ее к Украине на вечные времена, чтоб и следа от нее не осталось», — рассуждает Сатановский.

И тогда, по традиции славянских сказок, Киев закатил бы «пир на весь мир» с салом, борщом и горилкой. После грандиозного праздника, офисы «Крымской платформы» появились бы во всех развитых странах мира, в мировых столицах «гордо реял бы флаг украинский», а российский триколор «вовек запретили» бы, иронизирует политолог.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Неизменной мечтой Киева остается и поставка газа из России в Европу через украинскую ГТС. При таком развитии событий для полного счастья президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватило бы только ключей от Кремля, добавил Сатановский.

«И контрольный пакет акций "Газпрома", а после [Зеленский бы — Прим. ред.] добавил к этому еще "Роснефть" и Волочкову», — пошутил в Telegram ученый.

Украина стала бы великой державой, и постоянным членом Совета безопасности ООН — желательно с единоличным правом вето, чтобы «никаких Китаев и Россий» в этом Совбезе не было. Остались бы у Киева в соседях только Западная Европа, Япония, США и, может быть, еще Канада и Турция — на курорты к родственникам ездить.

«А на глобусе была отныне изображена только одна страна, и страна эта была бы Украина. И так бы его и называли: "глобус Украины". Ото ж славно б жилось тогда на вольной и славной Украине Зеленскому сотоварищи, и добра б им наживалось! Главное, только, не просыпаться», — заключил Сатановский.

Ранее политолог раскритиковал украинского президента за слова о жителях Донбасса, считающих себя русскими. По мнению Зеленского, таким людям не место на Украине. Сатановский назвал это высказывание «ахинеей» человека, который, сошел со сцены, но забыл выйти из роли.