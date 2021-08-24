На соревнованиях "АрМИ-2021" в Алабино балерина и танкист станцевали «Лебединое озеро»

Второй день соревнований танковых экипажей на подмосковном полигоне Алабино закончился танцем балерины и белорусского военнослужащего на крыше бронированной машины.

Зрители конкурса, проходящего в рамках международных военных игр "АрМИ-2021", увидели фрагмент классического балета "Лебединое озеро". По окончании танцевального номера белорусский танкист вручил балерине букет цветов.

Кроме того, зрители танкового биатлона увидели фигурно-танцевальный номер в исполнении двух бронемашин, экипажи которых продемонстрировали виртуозное мастерство управления тяжелой техникой. Окончание программы соревнований "АрМИ-2021" запланировано на 4 сентября.