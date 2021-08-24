Ушла из жизни актриса Кировского драмтеатра Наталья Исаева

Народная артистка РФ Наталья Исаева умерла на 61-ом году жизни. Об этом сообщили в Кировском драматическом театре, в котором актриса играла много лет.

Наталья Исаева начала играть на сцене Кировского драмтеатра в 1983 году. Актриса попала туда практически сразу после окончания Свердловского театрального училища.

На протяжении десяти лет она возглавляла кировское отделение Союза театральных деятелей, а в 2012 году получила почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Помимо выступлений в театре, Наталья Исаева также преподавала технику речи и ораторское мастерство. Именно у нее этому искусству учились многие известные кировчане и местные журналисты.

Причины скоропостижной смерти артистки не сообщаются. Информация о дате, времени и месте прощания с ней будет размещена позже.