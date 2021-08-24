Неизвестные злоумышленники угнали украинский самолет из Афганистана в Иран

Группа неизвестных лиц угнала из Кабула украинский самолет, который прибыл в республику для эвакуации украинских солдат. Самолет посадили в Иране, как заявили в МИД Украины.

Об инциденте с украинским самолетом рассказал в эфире радио "Громадське радио" замглавы МИД Украины Евгений Енин. По его словам, инцидент в Кабуле произошел на прошлой неделе. Самолет должен был эвакуировать из Афганистана украинских военных, однако неизвестные угнали его в Иран. Чем закончился инцидент, Енин не уточнил.

"Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", — добавили представитель украинского ведомства.

Енин подчеркнул, что из-за обострения ситуации в Афганистане украинская дипломатическая служба работает в авральном режиме, решая вопрос со своими военными и гражданами, оставшимися в республике.

К настоящему времени в Афганистане вся власть перешла в руки боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Покинуть страну можно только на самолете, но из-за массовой эвакуации из страны сотрудников посольств и иностранных военных в единственном аэропорту Кабула возник коллапс. Помимо этого аэропорт столицы готовы брать штурмом мирные жители, которые хотят покинуть страну любой ценой. Особо отчаянные цепляются за шасси взлетающих самолетов.