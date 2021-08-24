Башкирские следователи возбудили дело после гибели ребенка из-за взрыва бочки

Двое несовершеннолетних жителей Башкирии подожгли емкость с карбидом. Один из них погиб от полученных травм, а второй оказался в больнице.

ЧП случилось в Хайбуллинском районе. Дети заметили на улице бочку и решили подпалить ее, после чего пламя перекинулось на ее содержимое, которое взорвалось в непосредственной близости от мальчиков, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Пострадавших успели доставить в больницу, где один из маленьких пациентов скончался из-за полученных ожогов. За жизнь второго ребенка врачи продолжают бороться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".