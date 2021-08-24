Глава Башкирии Хабиров: перед встречей с Путиным мне помогает молитва

Чтобы не волноваться перед беседой с президентом России Владимиром Путиным, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предпочитает молиться. Управленец рассказал об этом на встрече с участниками чемпионата WorldSkills Russia, отвечая на вопрос о том, как он справляется с волнением и тревогой.

Хабиров привел в пример недавний визит Путина в республику, который прошел в начале августа.

«Мы стоим на улице и ждем президента. Вот я вроде спокойный. Потом вижу – едут машины, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни. И я чувствую, что начинаю волноваться. До такой степени начинаю волноваться, откровенно вам скажу, что аж руки начинают трястись. <…> Мне помогает молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил — и успокаиваешься», — объяснил глава республики.

Хабиров назвал российского президента «великим человеком» и человеком «огромного масштаба», которого он «очень уважает». При этом глава Башкирии обратил внимание, что каждый должен найти свой способ справляться с волнением.