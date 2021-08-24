Экс-сенатор ЯНАО стал фигурантом нового уголовного дела о хищении

Следствие полагает, что экс-сенатор ЯНАО и бывший владелец ПАО "Промсвязьбанк" вместе с братом вывел 6,7 млрд рублей из ПСБ.

Тверской суд обратился в ГСУ ГУ МВД Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего сенатора ЯНАО и экс-владельца ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрия Ананьева с братом Алексеем. Злоумышленников обвиняют в том, что они разработали криминальную схему и совершили еще одно крупное мошенничество. Фигуранты дела могли вывести из ПСБ 6,7 млрд рублей.

По данным следствия, хищения были совершены под видом кредитования подконтрольных Ананьевым компаний. Все фирмы обслуживались в отделе ПСБ, который находился на Кипре. Банку не возместили кредиты, сообщило URA.RU.