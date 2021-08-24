Украинский депутат Волошин: Запад не верит в "Крымскую платформу"

Некоторые страны Запада заменили делегатов на "Крымской платформе". Депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что это плохой знак для Украины.

Мероприятие состоялось 23 августа в Киеве. По словам украинского президента Владимира Зеленского, саммит, на котором обсуждали "возвращение" Крыма, прошел успешно.

Однако депутат Рады Волошин придерживается другого мнения. По его словам, некоторые страны заменили делегатов. Вместо главы МИД Франции приехал министр-делегат внешней торговли. Также не приехал министр обороны Великобритании. Его заменила представитель от внешнеполитического ведомства.

Инцидент является плохим сигналом для Киева, уверен Волошин. По его словам, Запад не верит, что Украина сможет "вернуть" контроль над Крымом с помощью саммита.