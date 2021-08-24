МИД: Россия может обойтись без украинского транзита газа

Если Киев не захочет транзита газа России, Москва обойдется и без него, но речь об этом сейчас не идет, сообщил глава департамента МИД Дмитрий Биричевский.

Биричевский заявил, что Россия способна выполнить все обязательства по поставкам голубого топлива в Европу. По его словам, это не означает, что Москва отказывается от транзита через территорию Украины. Однако если Киев не захочет пропускать отечественный газ, то Россия справится и без него, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Москва готова поставлять голубое топливо через Украину и после 2024 года. При этом решение об объеме и сроках соглашения будет зависеть от Европы.