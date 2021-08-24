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Медведчук предсказал Украине полную потерю суверенитета при нынешних властях

Медведчук предсказал Украине полную потерю суверенитета при нынешних властях

Подход президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко ведет Украину к потере суверенитета, заявил глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Украинский политик опубликовал статью на сайте "Оппозиционной платформы — За жизнь". Он назвал деградацией и стратегической ошибкой попытку нынешних властей страны "сжать" страну до одного этноса или племени. Он предрек стране разрушение в случае, если украинизация продолжится.

Нынешнее руководство страны не способно построить правовое, социально справедливое и экономически прагматичное государство, способное получать выгоду. Политик отметил, что нынешние власти играют в "примитивное племя", чем пользуются внешние кураторы, выкачивая все соки из Украины.