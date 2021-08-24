ОНФ предложил наказывать тюрьмой подмену телефонных номеров

Создание сервисов по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены должны наказываться уголовно, отмечено в инициативе "Общероссийского народного фронта".

В письме главе Минцифры Максуту Шадаеву общественников пишут, что мошенничество с подменой номеров является одним из главных инструментов аферистов, крадущих деньги с банковских карт россиян, пишет "Коммерсантъ".

В ОНФ уверены, что операторам сотовой связи нужно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

Ранее сообщалось, что мошенники, представляющиеся банковскими сотрудниками, придумали новую легенду для выманивания платежных данных у своих жертв. Теперь схема включает в себя такое понятие, как единый лицевой счет, оформленный по паспортным данным в ЦБ.

Каждый месяц телефонные мошенники крадут у россиян в 3,5–5 млрд рублей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Центральный банк поддержал инициативу о введении уголовной ответственности за телефонное мошенничество. По данным ЦБ, в первом квартале 2021 года специалисты выявили 6,1 тысячи номеров, используемых преступниками. Эта цифра превысила аналогичные показатели прошлого года на 38%.