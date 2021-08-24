Эксперты прогнозируют большое количество медалей у россиян на Паралимпиаде

Сборная России на Паралимпийских играх в Токио выступит достойно и вернется на родину с большим количеством медалей.

Программа Паралимпиады устроена таким образом, чтобы предоставить участникам максимум шансов побороться за медали. В составе национальной команды есть настоящие звезды, которые принесли России не одну олимпийскую медаль.

"Ребята покажут свой максимум в Токио, я в этом уверен", — указал "Известями" президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Главное, чтобы у россиян не было положительных результатов тестов на коронавирус и других замечаний. Лукин надеется, что у всех доехавших в Токио спортсменов будет шанс показать себя.

Эксперты уверены, что россияне на Паралимпийских играх покажут результат не хуже, чем на предыдущих соревнованиях. Сборная России в Лондоне взяла 102 медали. Прошлые Игры спортсмены пропустили из-за антидопинговых санкций.