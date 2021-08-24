Политолог Золотарев подвел итоги 30-летней независимости Украины

Политолог Андрей Золотарев подвел неутешительные итоги 30-летней независимости Украины.

Золотарев заявил, что Украину ждет распад, если Киев сохранит курс, по которому двигался последние 30 лет. По мнению политолога, итоги украинской независимости являются "нерадостными".

Эксперт сообщил, что Украина является единственной постсоветской республикой, которая так и не достигла того уровня ВВП времен 1991 года. По словам специалиста, экономика страны находилась на 15-й строчке, однако "скатилась куда-то далеко".

Политолог добавил, что Украина имела хорошие стартовые данные индустриально-аграрного государства. Но сейчас страна превращается в аграрно-сырьевую страну "золотого миллиарда". Киев ничем не может похвастаться в экономической и социальной сферах. При этом население снизилось с 52 до 35 миллионов украинцев.