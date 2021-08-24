Россиянам рассказали, что делать после встречи с инфицированным SARS-CoV-2

Не стоит впадать в панику, если произошел случайный контакт с зараженным коронавирусом человеком, сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Коронавирус не настолько заразен, как, например, корь. Нет стопроцентной вероятности заражения, пояснил врач. Поэтому не нужно бежать в больницу и делать ПЦР-тест, достаточно несколько дней внимательно прислушиваться к своему организму и быть готовым обратиться к врачу при появлении характерных признаков: повышенной температуры, потери обоняния и вкуса, желудочно-кишечных расстройств, передает радио Sputnik.

"Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы", — отметил специалист.

Наибольший риск заражения при поцелуях и объятиях. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы.