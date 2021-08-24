"Фальшивый друг": поляки высмеяли заявление президента об Украине

Поляки раскритиковали речь президента страны Анджея Дуды на саммите "Крымская платформа", который стартовал в Киеве.

Польский лидер на украинском поприветствовал присутствующих на мероприятии. Дуда от лица всей страны заверил, что чувства украинцев знакомы полякам. Он гарантировал Киеву помощь.

"Хочу сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Дуда.

Однако жители Польши не приняли планы президента. Как отмечает портал Interia, поляки считают, что помогать можно, но только если кто-то борется в попытках защитить себя. В случае с Крымом украинцы сами виноваты: "отдали без сопротивления, что здесь обсуждать". Один из читателей назвал Украину фальшивым другом, от которого неизвестно что можно ожидать.