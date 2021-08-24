Талибы захватили несколько вертолетов и самолетов американских военных

Телеканал Al-Arabiya заявил, что талибы смогли захватить самолеты, вертолеты и ракеты американских военных.

Пентагон сообщил об обеспокоенности из-за произошедшего. Телеканал сообщает, что эксперты позже примут решение о ликвидации вооружения, которое было захвачено боевиками "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России).

По информации источника, талибам может быть трудно справиться с вертолетами и самолетами, потому что в числе боевиков нет пилотов. Информатор добавил, что техобслуживание также недоступно для "Талибана". Вашингтон примет решения об отдельных операциях после завершения эвакуации из Афганистана. США могут нанести удары по складам с оружием.