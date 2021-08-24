Зеленский попросил Варшаву вместе бороться с "Северным потоком — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Польшу вместе бороться с запуском российского трубопровода "Северный поток — 2".

Украинский лидер во время форума "Крымская платформа" провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Главы стран обратили особое внимание на координацию позиций сторон против отечественного газопровода.

По словам Зеленского, Киев оценивает реализацию "Северного потока — 2" в качестве угрозы украинской безопасности. Президент Украины также сообщил, что отмена запуска газопровода находится якобы в интересах европейской энергетической безопасности.