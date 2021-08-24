Трое детей родились в момент эвакуации из Афганистана

Летевшие с эвакуированными жителями Афганистана самолеты стали местом рождения трех детей, сообщили в Пентагоне.

Глава транспортного командования ВС Стивен Лайонс сообщил, что первый ребенок родился во время приземления рейса на базу Рамштайн в Германии. Ранее она была первичным центром для приема беженцев.

Лайонс отметил, что рожениц и новорожденных может быть больше. По его словам, формально подсчет не ведется.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее сообщил, что США исходят из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в намеченный срок. Речь идет о 31 августе.