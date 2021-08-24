Захарова высказалась о новом эстонском памятнике "лесным братьям"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала эстонский памятник "лесным братьям".

Эстония вместо того, чтобы чествовать освободивших мир воинов Красной армии, чествует коллаборационистов и карателей. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Эстонии продолжают чествовать не освободивших мир от коричневой чумы воинов Красной армии, в том числе героев-эстонцев – солдат регулярных частей и партизан-антифашистов, а коллаборационистов и карателей..." — написала она.

Мария Захарова отметила, что "лесные братья" известны как "обыкновенные душегубы", а не воины. Представитель МИД РФ напомнила, что этот памятник стал вторым за последний год, посвященным "бандитам". Она также добавила, что от рук "лесных братьев" в Эстонии погибли почти 500 мирных граждан, некоторых из них пытали.