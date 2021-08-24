Россиян будут информировать о сумме будущей пенсии

Минтруд России утвердил порядок информирования россиян о сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков.

Гражданам будут предоставлять сведения о суммах пенсионных накоплений, которые учтены в спецчасти индивидуального лицевого счета, а также о правах на выплаты за счет пенсионных накоплений по приложению №1, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

В силу приказ вступает с 2022 года. Сведения будут предоставляться женщинам в возрасте 40 лет и старше и достигшим 45 лет мужчинам, которым не перечисляются пенсионные выплаты. Согласно приказу, информировать россиян будут, начиная с указанного возраста раз в три года.