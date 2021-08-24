Le Figaro: Запад потерял интерес к присоединению Крыма к России

Воссоединившийся с Россией Крым быстро исчез из международной повестки, об этом говорится в статье журналистки французской газеты Le Figaro Анны Дарроман.

Киев направил много усилий на организацию 30-летней годовщины независимости и организации саммита "Крымская платформа", чтобы напомнить о своей актуальной проблеме другим странам, однако это не дало результата. Страны Запада в последние годы обратили взоры на проблему вооруженного конфликта в Донбассе и быстро забыли о полуострове.

"Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным", — отметила автор материала.

Лидеры Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден не посетили мероприятие, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая днем ранее прибыла в столицу Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашом.