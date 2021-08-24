Путин и Лукашенко обменялись мнениями по ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На повестке стояли актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений, включая взаимодействие в рамках Союзного государства. Об этом говорится в сообщении на сайте президента России.

Путин и Лукашенко обсудили итоги заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где поднимался вопрос Афганистана, захваченного "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ), а также тема угрозы проникновения боевиков в соседние государства. Главы государств договорились продолжать поддерживать рабочие контакты при необходимости.