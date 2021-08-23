Марков: Путин сможет купировать афганскую угрозу для России

Позиция президента России Владимира Путина позволит защитить страну от афганской угрозы, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Путин поднял вопрос о последствиях событий в Афганистане для Средне-Азиатского региона на саммите лидеров стран ОДКБ. Президент также назвал недопустимыми предпринимаемые Западом попытки навязать близлежащим странам афганских беженцев, среди которых могут быть боевики.

В беседе с изданием "ПолитРоссия" Марков отметил, что Запад просит соседей Афганистана принять беженцев. Но те вряд ли останутся в странах Средне-Азиатского региона, а двинуться дальше к Казахстану и России. Политолог подчеркнул, что Путин осознает проблему и делает все для пресечения угрозы.

"Задача как раз и состоит в том, чтобы не дать американцам запустить этот поток беженцев в сторону России", — заявил Марков.

Эксперт напомнил, что с американцами и их союзниками работали многие афганцы. Теперь они бегут из своей страны, так как боятся мести боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России). Однако Великобритания и США готовы принять лишь по 20 тысяч беженцев, что является каплей в море, уточнил Марков.

По словам политолога, с американцами работали около 300 тысяч афганцев, порядка 100 тысяч работали с американскими союзниками. С учетом членов их семей Афганистан из-за страха мести хотят покинуть два миллиона человек, считает эксперт.

Марков уверен, что у Путина получится купировать исходящие от среднеазиатской страны угрозы и гарантировать россиянам, что серьезного потока афганских беженцев в Россию не будет. По словам эксперта, Москва подошла к ликвидации угроз в Средней Азии стратегически.

По мнению политолога, афганские беженцы могут направиться в сторону России, если у них на родине начнется новая война. Поэтому по дипломатической линии Москва делает все, чтобы не допустить такого развития событий. Однако угроза может возникнуть, если гражданские войны начнутся в Узбекистане и Таджикистане.

Марков уточнил, что республикам Средней Азии наряду с "Талибаном" угрожают запрещенные в России террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида"1. Однако руководство страны прилагает все усилия, чтобы не допустить развития этого сценария. По его словам, Москва работает над ликвидацией баз террористов в северной части Афганистана, в том числе по линии ОДКБ. Афганская угроза многообразна, но позиция Путина позволит ее купировать, защитив страну, подчеркнул Марков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации