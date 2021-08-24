Сатановский назвал роскошной метафору Путина об афганских беженцах на ослах

Президент РФ Владимир Путин, как всегда афористично, но невероятно точно описал ситуацию с потенциальной угрозой, которую для России могут представлять неконтролируемые потоки афганских беженцев.

Об этом в личном Telegram-канале пишет президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, комментируя слова российского лидера, который ранее обратил внимание на то, что Запад настаивает на размещении беженцев в странах Центральной Азии до получения ими американских или других виз.

«Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?», — обратил внимание президент РФ.

При этом Владимир Путин отметил, что среднеазиатские страны являются для России ближайшими союзниками и партнерами, с которыми у Российской Федерации общие границы и нет визовых ограничений. И если в одну из этих стран попадают беженцы – тысячи, сотни тысяч или миллионы – Москва не знает, кто входит в их число.

«А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?», — поинтересовался глава государства.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Комментируя эти слова, Евгений Сатановский отметил, что российский лидер описал ситуацию с возможной угрозой из-за афганских беженцев на границах страны в свойственной ему афористичной манере.

При этом политолог напомнил, что Россия рискует вновь столкнуться с тем кошмаром, который она пережила в 1990-х и начале 2000-х годов, так как в числе беженцев может оказаться достаточное для этого количество террористов. И кому, как не Владимиру Путину, помнить о том, что происходило в те непростые годы.

«Тем более, что ситуация в Афганистане куда более опасная, чем была в Чечне, опыта и сил у террористических исламистских организаций теперь на порядок больше, а все те, кто так или иначе разрешил ситуацию с исламским эмиратом в Ичкерии, в итоге превратив его в часть России (со своей спецификой, но именно России), за прошедшие два десятка лет не стали моложе», — отмечает Сатановский.

Российские войска за последние шесть лет, пока ВКС РФ действовали в Сирии, получили там опыт ведения войны с исламистскими группировками, способными создать гораздо более серьезное территориальное образование, чем было создано в Чечне – ИГ1* (запрещенная в РФ террористическая группировка) получала поддержку сразу от нескольких стран, а Запад запутался в собственных хитрых геополитических комбинациях, так как они были очень неудачно выстроены.

«По операциям вокруг взятия Ракки и Мосула было видно. Спасибо еще, что во главе США какое-то время стоял (Дональд) Трамп, который хоть как-то сдвинул неповоротливую американо-НАТОвскую военную машину, — напомнил Сатановский. — Ну, Трампа там больше нет, а (Джо) Байден показал, чего он стоит, как президент и чего стоит Америка, которой он и его люди управляют так ярко».

И все окрестные страны, по словам политолога, не случайно начали строить стены на своих границах – Турция, Греция, Иран и другие – никто не собирается, по примеру уходящей с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель звать к себе беженцев.

Федеральное агентство новостей / Мохамад Жарбуа

Они наелись проблем с беженцами, в то время, как Россию эти проблемы почти не коснулись, так как там не платят пособий просто за то, что кто-то попал на ее территорию. Но этих проблем выше крыши у Турции, с ее амбициями. Ей хватает курдов и арабов, да и выходцев из Средней Азии, с Балкан и Закавказья там никто не считал, что же будет, если туда прорвется еще и множество афганцев, задается вопросом Сатановский.

«В общем, Путин свое предупреждение произнес? Произнес. Будут к нему наши южные соседи прислушиваться, не будут… Для них угроза на два порядка выше, чем для России, — отмечает эксперт. — В каждой постсоветской республике такие мины заложены — на своей собственной территории, на базе собственного населения…».

Тем более, что воду там мутит Турция, поддерживающая местных исламистов и тюркских националистов, и нагнетая антироссийские настроения, потому что воспитанные Эрдоганом специально для бывших советских республик «эффективные менеджеры» хотят получить власть и переделить активы в свою пользу.

И уже из этих стран, хоть из того же Казахстана, афганские беженцы действительно, хоть на ослах, хоть на машинах спокойно попадут на российскую территорию, заключает Сатановский. Потому что еще с советских времен у России с бывшими республиками СССР нет границ как таковых.

ФБА «Экономика сегодня» /

Получается, что у России с Пакистаном и Афганистаном есть единое территориальное пространство через Казахстан и Среднюю Азию, хотя у СССР этого пространства не было, а у РФ оно есть, со всеми вытекающими последствиями.

«Ну, а насчет ослов… Метафора роскошная. Именно на осле, символе Демократической партии США, афганцы к нам и въезжают. Причем голубом. Это цвет американских демократов. Что в Средней Азии про синего ишака говорят? Тот самый случай», — подвел итог Сатановский.

* ИГ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда.

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1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации