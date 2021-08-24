Золотарев предсказал, когда Зеленского начнут «бить гуртом»

Украинский президент Владимир Зеленский, своими нападками на всех, кто хотя бы потенциально может составить ему конкуренцию в борьбе за власть, рискует в конце концов столкнуться с консолидированным ответом олигархов.

Такое мнение в комментарии интернет-каналу «Капитал» высказал украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Технологически Банковой недостает гибкости. Атакуя всех и сразу, она рискует подвести ситуацию под формулу "гуртом и батька бить легче". И это может случиться в конце сентября – в октябре. А, может быть, раньше», — заявил политолог.

Ситуация для нынешнего украинского президента, по словам Андрея Золотарева, осложняется тем, что его электоральное ядро стремительно сокращается, так как избиратели Зеленского ассоциируют его с экранным образом «Голобородько». И, как подтверждают результаты социологических опросов, это ядро в своей основе сохранилось до сих пор.

«Но Владимир Александрович, чем дальше, тем меньше напоминает "Голобородько". Это может оказаться проблемой, поскольку, пока у тебя есть более-менее сцементированное электоральное ядро, у тебя все будет более-менее нормально. Но, когда это ядро разрывается, раскалывается, тогда идет обвал», — объяснил эксперт.

youtube.com / Слуга народа

При этом Золотарев напомнил, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко может рассказать, как образу ура-патриота, который готов все отдать для страны, «соответствует» отдых на Мальдивах под чужой фамилией. Ведь именно, после этого отдыха рейтинг Порошенко на протяжении четырех месяцев ежемесячно падал на 2,5 – 3%

«Это было шоком для многих, кто видел в нем (в Порошенко) эталон державника, суперпатриота. А тут вдруг оказывается – отдых под чужой фамилией, сладкое обаяние олигархии», — заключил Золотарев.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин заявил, что Владимир Зеленский не оправдал надежд голосовавших за него украинцев. Зеленский, по словам депутата, преследуя и травя независимые СМИ и оппозиционных политиков, не просто идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко, но в чем-то и переплюнул его.