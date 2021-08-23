Шипилин заявил о готовности России отразить угрозу боевиков из Афганистана

Политический обозреватель Павел Шипилин рассказал, как ОДКБ будет защищать страны региона от афганской угрозы и введет ли президент РФ Владимир Путин войска в Афганистан.

В ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности лидеры стран выразили озабоченность на фоне происходящего в Афганистане. Было принято решение выработать меры совместного сдерживания угрозы.

Ранее президент России Владимир Путин осудил Запад за попытку разместить афганских беженцев на территориях стран Центральной Азии. По его словам, это несет угрозу безопасности России. Под видом беженцев в соседние республики могут проникнуть и боевики.

"Наш президент принимает ответственные и очень своевременные шаги, которые помогут нейтрализовать опасность, исходящую от Афганистана", — сказал политический обозреватель Павел Шипилин.

Не исключено, что Запад может поспособствовать проникновению экстремистов на территорию России. Однако у нашей страны достаточно сил и средств, чтобы оцепить проникновение.

По словам собеседника "Журналистской правды", Россия не планирует вводить свои войска в Афганистан. Гораздо важнее вести переговоры с новым правительством, которое будет сформировано там после ухода американцев.