Резкое высказывание российского лидера Владимира Путина об афганских боевиках-"беженцах" Запад мог бы расценить как сигнал, заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Российский президент выступил на съезде партии "Единая Россия" 22 августа. В своей речи Путин затронул тему Афганистана, отметив, что ситуация имеет прямое отношение к безопасности россиян, передает "ПолитЭксперт".

"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились", — сказал президент России.

Он также подчеркнул, что Россия будет защищаться от мигрирующих радикалов. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что помощь Москвы Кабулу будет заключаться в материальных и интеллектуальных вопросах, но не в войне.

Путин на выступлении также заявил, что Россия готова сотрудничать с Западом, чтобы поддержать стабильность в Южной Азии. По словам Михайлова, Москве невыгодна дестабилизация на Западе. Поэтому влияние российского лидера позволит не допустить выдачи виз боевикам из Афганистана соседними государствами. Но Москва не будет разбираться с проблемами Вашингтона.