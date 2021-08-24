Кедми: американцы бросят Украину также, как бросили Афганистан

Слабость Соединенных Штатов Америки оказалась неожиданной даже для них самих, и поэтому они уходят из Афганистана, в который вложили столько сил и средств – потому что у них больше нет денег, нет ресурсов, нет сил и возможностей там оставаться.

Об этом в эфире YouTube-канала «Украина.ру» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, отвечая на вопросы о причинах ухода Соединенных Штатов Америки из Афганистана и о том, каким уроком эта ситуация может стать для других союзников Вашингтона, в том числе, для Украины.

«Американцы выходят из Афганистана по той простой причине, что у них нет сил и возможности оставаться там. У них не хватает денег. У них не хватает ресурсов, в том числе и военных. Слишком распылились по миру. Поэтому, чтобы остаться на основном направлении, которое у них есть – это Китай, попытки остановить Китай – они вынуждены уходить из других частей света, в которые они вошли, будучи уверенными в своей беспредельной мощи и абсолютной безнаказанности», — объяснил эксперт.

При этом Кедми отметил, что самая большая проблема США после их ухода из Афганистана заключается в катастрофической потере способности вызывать доверие к своей политике, доверие к своим оценкам и действиям, доверие к тому, что американцы всегда придут на помощь и решать проблемы других государств.

«Степень этого доверия катастрофически падает после Афганистана и будет продолжать уменьшаться», — подчеркивает Кедми.

army.mil / US Army

При этом эксперт напомнил, что Соединенные Штаты Америки финансировали афганское Министерство обороны, вложив в него, не считая трат на американские силы в Афганистане, 42 миллиарда долларов. Деньги, которые американцы выделяют на военную помощь Украине, не превышает и одного процента от средств, вложенных в Афганистан, и выглядит просто подачкой.

«Но американцы в итоге бросили Афганистан. И также американцы бросят Украину, — уверенно заявил политолог. — Они всегда бросали всех своих союзников».

В подтверждение своих слов Кедми напомнил, как позорно американцы бросили в свое время Тайвань, вернув вместо него Китай и в ООН, и в Совет Безопасности ООН, а также стыдливо убрав американское посольство из Тайваня и тайваньское посольство из США.