Академик Антонов напомнил о крымском маневре Лукашенко перед украинскими журналистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи вопроса о Крыме смог дать отпор киевским журналистам, заявил вице-президент Петровской академии наук Андрей Антонов.

Академик выступил на пресс-конференции в медиацентре "Патриота". Эксперт ответил на вопрос, почему у Москвы партнерские отношения с Минском, который не делал официальных заявлений, а не с Киевом.

Антонов напомнил о крымском маневре Лукашенко перед украинскими журналистами. Президент Белоруссии тогда упрекнул украинцев в том, что если они считают Крым своим, то почему же не защищали его с оружием в руках. Академик выразил симпатию к словам белорусского лидера о готовности признать полуостров частью РФ после появления на нем "российских олигархов".

"А мы знаем, что некоторые российские коммерческие крупные структуры не работают в полном объеме на территории Крыма, это тоже знаковый факт", — пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на принадлежность Крыма к Союзному государству, передает телеканал "360". Республика входит в объединение как российский субъект, подчеркнул дипломат.