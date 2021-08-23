Попытка США поместить афганцев в Средней Азии может обернуться вторжением боевиков в РФ

Намерение США развернуть в Средней Азии лагеря для беженцев из Афганистана является прикрытием для вторжения боевиков в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий высоко оценил политику президента России Владимира Путина в отношении афганских беженцев. Российский лидер выступил против планов Запада разместить граждан в странах Азии до получения виз в Европу и США. Федоров прояснил, чем обернется попытка Вашингтона создать лагеря беженцев.

"Понятно, что речь идет о базах террористов. В дальнейшем будет происходить втягивание в этот процесс населения на почве радикального ислама", — подчеркнул депутат в комментарии изданию "Слово и Дело".

Парламентарий уверен, что США не просто так передали вооружение "Талибану" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Намерения Вашингтона не являются тайной для России. Однако Путин уважает суверенитет соседних государств и стран дальнего зарубежья, констатировал Федоров.

В аэропорту Кабула ранее приостановили все рейсы, сообщает телеканал "360". Огромное скопление желающих покинуть Афганистан привело к таким последствиям.