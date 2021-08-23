Публицист Вассерман после слов Путина об Афганистане объяснил, как решить проблему беженцев

Президент России Владимир Путин отверг идеи Запада навязать афганских беженцев ближайшим государствам. Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал позицию главы государства.

Российский лидер ранее прокомментировал ситуацию в Афганистане. Президент ясно дал понять россиянам и стороне Запада, что РФ не допустит наплыва беженцев из страны в соседние государства Центральной Азии, ведь это сильно нарушает национальные интересы.

В течение последних 20 лет одной из главных заслуг Путина стало успешное противостояние террористическим организациям в Сирии и на Северном Кавказе. Как отметил президент, Запад хочет перенаправлять афганских беженцев в РФ и страны Центральной Азии, однако допустить этого нельзя. На эту ситуацию отреагировал публицист Анатолий Вассерман. Он рассказал, по какой причине Путин занял соответствующую позицию. Аналитик убежден, что слова главы государства отражают мнение большинства жителей России. Граждане любого государства не хотят принимать беженцев, отметил Вассерман.

"Значительно легче навести порядок в стране, из которой они бегут. Нынешнее изобилие беженцев лишь подтверждает этот тезис", — подчеркнул публицист в интервью порталу NewInform.

Аналитик обратил внимание на Евросоюз, принимавший огромное количество беженцев, ведь таким образом главы европейских государств пытались загладить вину за разгром стран силами НАТО. Россия, однако, не принимала никакого участия в войне в Афганистане, поэтому брать на себя такую ответственность не должна, уточнил Вассерман.

Он также рассказал, каким образом можно решить проблему беженцев. По словам эксперта, сократить их число можно, договорившись с талибами ("Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы они "не несли террор прежней политической власти и активистам" в Афганистане. Договориться с ними, однако, будет совсем не просто, добавил в завершение аналитик.