Транспортный эксперт Бурцев объяснил, как партнерство с РЖД поможет Петербургу

Эксперт по транспорту Михаил Бурцев прокомментировал решение главы Санкт-Петербурга Александра Беглова по развитию движения электричек.

По его словам, такие меры помогут в значительной степени сократить время передвижения в пригородной зоне. Уличная дорожная сеть и автомобильные дороги плохо справляются с этой задачей особенно в теплое время года, когда люди предпочитают чаще выезжать за город.

"Поэтому рассматривать электрички — очень целесообразно, а рассматривать РЖД как стратегического партнера в решении конкретных задач города — вполне оправдано", — сказал он в беседе с изданием "Невские новости".

Вместе с тем эксперт добавил, что для максимальной продуктивности необходимо разработать удобное расписание электричек. Эта обязанность должна лечь на плечи ответственной компании, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Беглов поздравил петербургскую велогонщицу с олимпийской бронзой. По его словам, спортсменка продемонстрировала высочайшее мастерство, сообщил телеканал "360".