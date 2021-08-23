Погребинский: «крымская платформа» – апогей величия Зеленского

Слова украинского президента Владимира Зеленского, что «Крымская платформа» станет точкой отсчета до начала «деоккупации Крыма», никем иностранных гостей не воспринимаются всерьез, но их рассматривают как элемент противостояния с РФ.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины, — отметил собеседник издания. — Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия».

По словам Погребинского, «Крымская платформа» стала апогеем самоутверждения нынешнего украинского президента, которому кажется, что он получил возможность собрать за круглым столом глав государств и министров из 30 стран мира, которые сидят в Киеве, как на Генеральной Ассамблее ООН, с ним – великим и могучим Зеленским – в центре, и он как будто управляет всем этим цивилизованным миром.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

«Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины, — отметил эксперт, по словам которого все в команде Зеленского понимают, что достичь заявленных на «Крымской платформе» целей нереально, но им этого и не надо. — Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского».

А заявление украинского президента, которым он открыл «Крымскую платформу», о том, что этот день – 23 августа 2021 года – станет точкой обратного отсчета времени «до освобождения полуострова», никто не воспринимает всерьез, добавил Погребинский. Но, по его словам, все гости понимают, что это один из элементов украинско-российского противостояния. Максимум же, чего можно будет добиться по итогам «Крымской платформы», это подписание декларации о непризнании российской принадлежности Крыма, заключил Михаил Погребинский.