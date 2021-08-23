Американские полицейские убили психически больного парня во время задержания

Сотрудники полиции застрелили юношу, страдающего от шизофрении. Инцидент произошел в городе Ланкастер, штат Пенсильвания.

В сентябре прошлого года у 27-летнего Рикардо Муньоса произошло очередное обострение, во время которого он вступил в конфликт с прохожими и ранил одного из них ножом. На место прибыли стражи порядка и попросили молодого человека положить оружие, но он отказался.

Спустя несколько минут Муньос набросился на сотрудника полиции. Офицер отошел и четыре раза выстрелил в юношу, от чего тот скончался на месте, пишет Федеральное агентство новостей.

Несколько месяцев назад мать погибшего подала иск о неправомерной смерти с просьбой призвать полицейского, застрелившего ее сына, к ответственности.

Расследованием заинтересовалась инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями, созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом правозащитники сообщили в официальном Telegram-канале. Они уже направили запросы к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.